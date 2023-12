Forza Italia e i buoni propositi per Natale e 2024: occhi puntati su amministrative ed europee

Cena per gli auguri di Natale, ieri sera al ristorante Marinella di Sanremo, dove oltre 100 tra iscritti e simpatizzanti di Forza Italia hanno condiviso la serata conviviale e politica.

Padrone di casa il neoeletto coordinatore provinciale Simone Baggioli coadiuvato dalla sua squadra (Andrea Artioli, Patrizia Badino, Franco Ventrella, Marco Agosta, Milena Raco, Davide Longordo, Guido Breviario, Franz Verrando, Roberto Pecchinino e Dino Sandiano).

Sono intervenuti alla presenza anche del vice coodinatore regionale Filippo Bistolfi, l’assessore genovese Mario Mascia, il responsabile seniores regionale Claudio Eva e il capogruppo del settimo municipio ponente, Nello Sammarco. Tra gli ospiti intervenuti anche Roberto Berio, Alessio Saso e Gianni Rolando.

Collegati in diretta anche il coordinatore regionale Claudio Muzio, il vicepresidente della camera dei deputati Giorgio Mulè, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e il vicepremier e ministro degli Esteri e coordinatore nazionale del partito Antonio Tajani che ha annunciato il suo prossimo arrivo nel ponente per sostenere in campagna elettorale il candidato sindaco del centro destra che sarà condiviso da Forza Italia.