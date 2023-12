Con addobbi e luminarie, il borgo di Aurigo si prepara al Natale con numerose iniziative.

Anche nel paese di Aurigo sono in corso iniziative in vista delle ormai imminenti feste di Natale.



"Alcune vie e piazze sono state addobbate con alberi e luminarie - si spiega nel comunicato -, niente di fantasmagorico come nei centri delle grandi città, ma un segno tangibile dell'atmosfera natalizia che si respirerà in paese. Diverse le iniziative del comune con la determinante collaborazione dell'Associazione 'Trei Campanini'.



Si inizierà il giorno 8 dicembre, in occasione della festa dell'Immacolata, dopo la cerimonia religiosa delle 17 seguirà il tradizionale falò con un apericena. Sabato 9 dicembre sarà la volta dei più piccoli con l'arrivo dei 'Babbi Natale in moto' presso il piazzale del campo sportivo. La manifestazione organizzata con il Motoclub CC Motorday di Imperia, prevede il coinvolgimento dei bambini con distribuzione di pacchi regalo per tutti. Il 16 dicembre sarà la cena di Natale presso i locali 'Cà ru Megu', a fare da cornice per lo scambio di auguri mentre dopo la messa di mezzanotte del Natale saranno distribuiti cioccolata calda e panettone. L'attesa del nuovo anno avverrà con il cenone organizzato nei locali ex scuole di Poggialto per brindare in compagnia.



Le manifestazioni si concluderanno nel pomeriggio del giorno della Befana con l'esibizione del 'Coro con Claudia' presso la chiesa di Poggialto. Il sindaco Angelo Arrigo, nel presentare le iniziative, auspica che l'occasione delle festività possa essere oltre che un momento di serenità familiare, anche l'occasione per rinsaldare i rapporti di condivisione e solidarietà ancor più necessari in un piccolo centro che vuole conservare la propria identità fatta dei valori tramandati da chi ci ha preceduto".