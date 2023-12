Dopo otto ore di attesa lascia il pronto soccorso del Saint Charles, la precisazione della ASL

A seguito dell'articolo di Sanremonews dal titolo 'Dopo otto ore di attesa lascia il pronto soccorso di Bordighera: il racconto di una lettrice', Asl 1 Imperiese precisa quanto segue:



“La paziente, codificata come codice verde, afferma di essersi recata presso il PPI di Bordighera per via di un forte dolore al petto dovuto ad un trauma accidentale avvenuto 4 giorni fa (non 2 giorni fa come riportato nella lettera inviata alla vostra redazione). La giornata di ieri Bordighera ha registrato un afflusso di pazienti con patologie e codici più complessi, quindi è comprensibile che la priorità venga dedicata ad essi. Pur comprendendo lo sfogo della paziente, che si è allontanata volontariamente dal PPI senza poter effettuare la visita, dispiace che venga puntato il dito nei confronti del personale sanitario e che questo genere di segnalazioni, non vengano verificate con l'azienda, oggetto della lamentela della signora”.