Dopo otto ore di attesa lascia il pronto soccorso di Bordighera: il racconto di una lettrice

La nostra lettrice Graziella Biga ci scrive per condividere con la redazione e con i lettori la propria disavventura al pronto soccorso dell'ospedale 'Saint Charles' di Bordighera.

“Alle 11.10 sono andata al pronto soccorso di Bordighera per il forte dolore al petto dovuto alla caduta di due giorni fa - scrive - non riuscivo a dormire, così mi sono decisa ad andarci. Avendo quattro persone prima di me, speravo di farmi visitare anche se c'era soltanto un medico. Sono rientrata a casa alle 19, dopo quasi otto ore di attesa, senza essere stata visitata e tenendomi il mio dolore e le mie angosce. Sono molto amareggiata. Ogni commento è superfluo, questa cosa si commenta da sola”.