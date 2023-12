Sanremo: nella Pigna la presentazione del thriller “Nel cuore dell’ombra” di Achille Jachetti

Una stesura durata tre anni quella di “Nel cuore dell’ombra”, il thriller storico di Achille Jachetti pubblicato un anno fa da Edizioni Effetto, casa editrice fondata dal sanremese Flavio Passi.

Tre anni di accurate ricerche per poter inserire nel romanzo descrizioni esatte di edifici, abiti, mezzi di trasporto e non solo.

“Le date, le fasi lunari, gli orari di alba e tramonto, i prezzi, gli orari dei treni, i modelli delle auto, delle barche e delle armi, i menu delle latterie, delle locande e dei vagoni ristoranti, la terminologia della malavita milanese, i film in programmazione, le partite di calcio, le riviste, gli abiti e gli accessori corrispondono all’epoca della narrazione e sono frutto di lunghe ricerche. Per rispetto dei lettori non mi sono permesso di inventare nulla se non la trama nella quale collocarli”, racconta Jachetti.

Il romanzo è ambientato a Ispra, il paese dove vive l’autore, ed è il primo capitolo di una trilogia che si svolge tra il 1276 e il 1952. Tre romanzi carichi di incontri e scontri, colpi di scena e storie legate al territorio che portano il lettore lungo le diverse rive del Lago Maggiore e che trovano nell’acqua del Ticino - e in quella dei fiumi che scendono dalle montagne vicine - il cordone ombelicale che lega il lago a Milano.

Jachetti racconta: “C’è un’altra città che è stata fondamentale per il romanzo ed è Sanremo. Collaboro da alcuni anni con alcune realtà culturali della città e mi sento di casa qui. Lo scorso anno, parlando della ricerca di un editore con un’amica di Pigna Mon Amour, sono entrato in contatto con una editor di Edizioni Effetto e poi con il suo fondatore, il sanremese Flavio Passi. Mi ha colpito la sua storia: da scrittore emergente dopo essersi scontrato con le dinamiche di molte note case editrici, Passi ha deciso di creare una realtà sua, impegnandosi a ricercare sempre qualità: nella selezione, nella stampa e nella promozione; una scelta che mi ha colpito”.

E a Sanremo Jachetti tornerà in questi giorni per una presentazione e “firma copie” sabato 9 dicembre alle 18 presso il Centro Yoga “Shanti” di via Romolo Moreno 7. Si tratta di una delle iniziative inserite in “Doni dalla Pigna”, la tre giorni di laboratori e eventi speciali organizzati dalle associazioni, negozi e artigiani del centro storico di Sanremo.