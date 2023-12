Sanremo: alla chiesa evangelica luterana il concerto dell'OpenOrchestra

Sabato 9 dicembre alle 17 l'OpenOrchestra diretta da Marco Reghezza si esibirà nell'ormai consueto concerto prenatalizio alla chiesa evangelica luterana di Sanremo.

Come ogni anno ci sarà l'apertura riservata a solisti. Aprirà Riccardo Buoli, attualmente in forza all'Orchestra Sinfonica di Sanremo, e già contrabbassista al Teatro "La Scala" di Milano, che suonerà il Preludio dalla “Suite in stile antico” di Hans Fryba.

Toccherà poi alla flautista genovese Antonella Bini definita dalla rivista specializzata "FaLaUt" di marzo 2023, "tra le migliori esecutrici dei repertori contemporanei". Eseguirà un brano virtuosistico di Marco Reghezza, "Thoughts", premiato al Concorso internazionale di Composizione "Counterpoint" 2010 di New York e recentemente inciso su CD per le edizioni "Zeitklang" di Hannover.

Dopo i due solisti proseguirà il concerto la OpenOrchestra con un repertorio molto vario.

Sarà dato spazio e visibilità, come ad ogni concerto, ai giovani componenti. Questa volta saranno quattro orchestrali ad esibirsi anche in qualità di direttori (Mehboob Nicolini, Alessandro Paterno) e di soliste, Ginevra Campana (flauto) e Tracy Cominato (oboe).

In occasione del concerto sarà presente la troupe cinematografica della TV della chiesa luterana in Italia.

Ingresso libero.