Sanremo: uscita pericolosa dal condominio Ippocampo in via Semeria, i residenti chiedono un intervento (Foto)

Esposto in comune dai residenti del condominio ‘Ippocampo’ di via Padre Semeria a Sanremo. Il condominio, amministrato da Claudio Gatti, ha inviato un documento al Sindaco Alberto Biancheri e, contemporaneamente anche all’Assessore Massimo Donzell, al dirigente Danilo Burastero ed al comandante della Municipale, Claudio Frattaroia.

Nell’esposto è stata denunciata una situazione divenuta inaccettabile per il pericolo che determina l'attraversamento della via, sia da parte dei pedoni che con autovettura in quanto, trovandosi in curva, non è possibile vedere i mezzi in arrivo.

Il condominio ha già inviato diverse missive al comune chiedendo un intervento, per evitare eventuali incidenti ma, al momento, non ha ottenuto risposta: “Chiediamo solo di fare qualcosa – ci ha detto l’amministratore – perché ogni volta che i condomini escono e devono attraversare o uscire con l’auto, si sentono in pericolo”.