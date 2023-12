Taggia: viticoltura in mostra al Convento dei Domenicani con il “1º Wine Photo Experience e La Viticoltura bel Ponente Ligure”

Un fine settimana dedicato al vino e alla fotografia in programma a Taggia, sabato 9 e domenica 10 dicembre in occasione delle mostre del 1º Wine Photo Experience e La Viticoltura bel Ponente Ligure. Gli scatti selezionati verranno esposti al convento dei Domenicani per entrambi i giorni.

Una due giorni organizzata dall’Associazione Culturale Digit Art In Foto in collaborazione con l’Associazione Italiana Sommelier, su proposta della delegazione AIS Imperia, con il patrocinio del Comune di Taggia, della Federazione Italiana Associazioni Fotografiche e dell’Unione Italiana Fotoamatori.

Si tratta di un Concorso Fotografico Nazionale per immagini digitali realizzato in occasione della 55° Convention Nazionale AIS.

Due i temi del concorso scaduto a inizio novembre: “Mediterraneo” e “Un mondo intorno al vino”.

“Con grande onore Taggia - dichiara il consigliere comunale con delega alla Cultura Chiara Cerri - ospita un evento dedicato alla viticoltura del ponente ligure. Solo lo scorso 25 novembre a Genova, 50 delle foto protagoniste del concorso, erano state messe in mostra al Carlo Felice. Questo fine settimana a Taggia oltre a quelle, potremmo ammirarne circa una trentina in più. La cultura è sempre più in sinergia con la valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche che rappresentano oggi giorno un punto di forza della promozione territoriale e questo ne è un esempio”.

Le mostre saranno inaugurate sabato 9 alle 15.30. Alle 16.30 prenderà inoltre il via una visita guidata del convento con la presenza di figuranti in costumi d’epoca, a disposizione per foto e video.

La giornata si chiuderà alle 18 con la masterclass con degustazioni di vino dal titolo: “Le immagini, le emozioni e la storia del Vino Ligure”.

Interverranno Alessandro Carassale, storico e sommelier, Eros Mammoliti, produttore di Moscatello di Taggia e Filippo Rondelli, produttore di Rossese di Dolceacqua. Oltre al presidente regionale dell’Associazione Italia Sommelier Marco Rezzano e il sommelier Simone Parisi.

Sono 40 i posti disponibili per la masterclass. Prenotazioni al link: https://www.aisliguria.it/eventi/1131-le-immagini-le-emozioni-e-la-storia-del-vino-ligure.html.

L’evento si chiuderà nella giornata di domenica. A partire dalle 9.30 è prevista l’apertura delle mostre e l’ambientazione storica a cura del Rione Parasio che riprodurranno attività legate al mondo vinicolo.

Alle 10.30 la proiezione “La viticoltura nel Ponente ligure” e le premiazioni.

La mattinata terminerà con una degustazione gratuita di vini del Ponente ligure.