Sanremo: dalla nuova edizione di 'Orchestra inCanto' al concerto di Cristina D’Avena all’Ariston

Dopo il grande successo ottenuto lo scorso anno con la partecipazione di oltre 150 bambini e tre giornate sold out presso gli spazi di Villa Nobel, la Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo presenta la seconda edizione del concorso per cori “Orchestra inCanto”.

Ideatore dell’iniziativa il direttore artistico della Fondazione M° Giancarlo De Lorenzo che racconta: “Lo scorso anno abbiamo proposto agli istituti scolastici di Sanremo un concorso per cori dedicato alle classi di Scuola Primaria. La grande ed entusiastica partecipazione al progetto ci ha convinti a ripetere l’esperienza anche quest’anno. Come nell’edizione 2022, la nostra proposta prevede che i cori partecipanti siano accompagnati, durante le prove e nella fase finale del concorso, dall’Orchestra Sinfonica di Sanremo che, per l’occasione, utilizzerà arrangiamenti appositamente creati da professionisti coinvolti nel progetto quali il M° Tullio Visioli e il M° Massimo Merone. Un modo per avvicinare i più piccoli all’ascolto, capacità fondamentale per suonare, cantare e più in generale stare insieme.

Per volontà dell’Assessore dott.ssa Silvana Ormea, l’’Assessorato alla Cultura, oltre a patrocinare l’iniziativa, riconoscerà al coro primo classificato un buono acquisto per materiale didattico del valore di € 1.000,00 e al coro secondo classificato un buono acquisto per materiale didattico del valore di € 500,00".

Grande novità di quest’anno il concerto di Cristina D’Avena di venerdì 8 dicembre alle 21 al Teatro Ariston, voluto e sostenuto dall’assessorato al Turismo, nel corso del quale tutti i partecipanti al concorso avranno la possibilità di cantare con lei e l’Orchestra Sinfonica di Sanremo alcuni brani del suo repertorio. Il coro sarà valutato considerando intonazione, interpretazione, originalità dei brani proposti, precisione dell’esecuzione e presenza scenica. Gli insegnanti e accompagnatori potranno incontrare i membri della giuria per un confronto costruttivo finalizzato alla crescita del gruppo corale.

La giuria sarà composta dalle prime parti dell’Orchestra, dal M° Giancarlo De Lorenzo, Direttore artistico dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo, dal M° Tullio Visioli, compositore e direttore di coro, dal M° Massimo Merone che predisporrà gli arrangiamenti e dirigerà l’orchestra e dal M° Luca Anghinoni, docente esperto in didattica della musica.

Le scuole partecipanti saranno:

● Istituto Comprensivo Riva Ligure e San Lorenzo al Mare (scuola primaria Sandro Pertini di Riva Ligure - classe quinta)

● IC Sanremo Levante, Scuola Primaria di Poggio (classi 1/2/3/4/5)

● Istituto comprensivo Arma - Scuola Primaria (classi quarta a quarta B)

● Istituto Comprensivo Sanremo Levante (due classi di quinta elementare)

Le prove aperte dei Cori - riservate agli studenti - con l’orchestra saranno effettuate oggi e domani. La finale si svolgerà il giovedì dalle 15.30 alle 18 al Teatro Ariston di Sanremo con ingresso libero fino ad esaurimento posti. I cori iscritti proporranno alla giuria due brani di libera scelta; un terzo brano, d’obbligo, verrà fornito dall’organizzazione e sarà tratto dalla produzione artistica del M° Tullio Visioli, grande esperto di musica corale per l’infanzia. A questi si aggiungeranno due brani tratti dalla discografia di Cristina D’Avena. Al concerto parteciperà anche il Coro francese della Scuola di Mentone.

Cristina D’Avena a proposito dell’atteso concerto all’Ariston dell’8 dicembre che vola verso il sold out commenta: “È una grande emozione per me ritornare nel tempio della musica. Su quel palco ci sono ricordi indelebili che porterò per sempre nel mio cuore. Quando mi hanno proposto questo concerto sono stata felicissima e ho detto subito di sì. Sarà uno spettacolo unico per me e per tutti coloro che avranno il piacere di partecipare. Ascoltare e ricantare i brani in una versione acustico/sinfonica sarà per me ancora più emozionante e suggestivo. Non vedo l'ora di cantare insieme al mio pubblico le sigle del nostro cuore in questa veste tutta nuova ed elegante, accompagnata dall'Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal grande Maestro e amico Valeriano Chiaravalle con i cori dell'orchestra InCanto".

Alla finale di “Orchestra inCanto” e al concerto di Cristina D’Avena sarà presente il corner dedicato alla Fondazione Telethon che si occupa da più di 30 anni, di ricerca sulle malattie genetiche rare e che nel mese di dicembre sarà impegnata nell’ormai classica Maratona televisiva trasmessa dalle reti RAI. Al corner Telethon allestito nel foyer del Teatro Ariston sarà possibile trovare i Cuori di Cioccolato e molti altri prodotti solidali che potranno divenire buone idee regalo per Natale.

Tra il pubblico del concerto di giovedì anche i vincitori dei gioco radiofonico “Golden Ticket” trasmesso da R101, radio ufficiale della serata e radio dalla quale Cristina D’Avena trasmette ogni ogni mercoledì, dalle 11 alle 12, all’interno del radio-show “Procediamo”.