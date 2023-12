Sanremo: locali per attività didattiche a Villa Ormond, in quattro rispondono alla chiamata del Comune

Dopo l’errore sul documento pubblicato dal Comune di Sanremo, è il momento di valutare le offerte per l’assegnazione degli spazi interni di Villa Ormond da dedicare ad attività didattiche.

Alla scadenza della manifestazione di interesse sono arrivate negli uffici di Palazzo Bellevue quattro offerte, quattro enti che ora, dopo essersi fatti avanti, dovranno formalizzare la loro offerta per partecipare alla gara.

Ricordiamo che l’interazione del Comune è quella di destinare a “privati, associazioni di varia natura e altri soggetti che abbiano i requisiti richiesti, l’uso dei locali da adibire a laboratori, corsi, eventi, manifestazioni culturali rivolte a minori, per promuovere l’attività didattica/educativa”. Il tutto in previsione della realizzazione del polo per l’infanzia nel vivaio comunale all’interno del parco.

Come indicato nel documento, i locali “necessitano di interventi di sistemazione, di adeguamento impianto elettrico e di adeguamento impianto di riscaldamento” con oneri di manutenzione e di adeguamento carico dei concessionari. Il canone a base di gara è di 610 euro al mese oltre alle utenze che saranno a carico del concessionario.