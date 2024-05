Ventimiglia, caro bollette dell'acqua. Di Muro: "Tariffe non determinate dal Comune, scriverò al Commissario ad acta"

"Molti cittadini hanno chiesto chiarimenti a me, ad assessori e consiglieri della mia Amministrazione, relativamente al caro bollette acqua. Voglio, quindi, dare qualche informazione e fare qualche riflessione, anche a dimostrazione dell'attenzione che intendo rivolgere a questa situazione. In sintesi, con il passaggio da AIGA (società mista pubblico/privata) a Rivieracqua (società pubblica), avvenuto da tempo, le tariffe sono state adeguate e omogenizzate a livello di ATO idrico. Queste tariffe, esose, che proprio in questi giorni vengono notificate, e che giustamente hanno colto alla sprovvista i cittadini facendoli infuriare, fanno riferimento ai conguagli calcolati su consumi reali, o comunque ritenuti tali, degli anni 2022-2023". - dice il primo cittadino di Ventimiglia Flavio Di Muro riferendosi al caro bollette dell'acqua.

"Lo voglio precisare: queste tariffe non sono determinate dal comune di Ventimiglia, ovvero dalla nostra Amministrazione, ma decretate dal commissario dell’ATO idrico sulla base della normativa del settore" - sottolinea Di Muro - "Ciò che, invece, ha potuto fare la nostra Amministrazione, limitatamente alle nostre competenze, è ospitare presso il plesso dell’ex tribunale uno sportello di Rivieracqua per agevolare gli utenti ad ottenere informazioni in merito".

"Ora, evidentemente, questa vicenda va chiarita: scriverò al Commissario ad acta, Claudio Scajola, rappresentando il disagio dei miei concittadini e per sapere se vi è la possibilità di apporre dei correttivi, quanto mai opportuni, tenendo ben presente che si è in un contesto di instabilità del soggetto gestore del servizio. Gli rinnoverò l’invito ad un incontro a Ventimiglia, già richiesto peraltro prima degli invii di queste cartelle, per un confronto a 360° sull’acqua, essendo il nostro Comune sede del principale bacino idrico della zona, il fiume Roja" - fa sapere il sindaco di Ventimiglia - "Da questa vicenda si evince che il dibattito politico che si protrae da anni tra sostenitori della gestione pubblica, anziché in società con il privato, dell'acqua, è solo una parte minimale di quanto, invece, c'è da ridefinire, e in fretta. A me, e credo anche ai cittadini, interessa di più sapere, se andremo verso una diminuzione delle tariffe e se si intende investire nella rete idrica, per evitare gravi e inutili perdite di acqua".

"Mi impegno, insieme all’assessore al Ciclo delle Acque, Milena Raco, in costante contatto con Rivieracqua anche ai fini del corretto calcolo delle tariffe, e unitamente a tutta l'Amministrazione comunale, affinché su questi temi la nostra città abbia l'ascolto e la considerazione che merita" - promette Flavio Di Muro.