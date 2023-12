L’Istituto Internazionale di Studi Liguri di Imperia presente al Convegno Scientifico di Tindari

L’Istituto Internazionale di Studi Liguri sarà presente il 6-7 dicembre prossimi al Convegno Scientifico organizzato a Tindari (Messina) per celebrare i settantanni dell’inizio delle ricerce nella “piccola Pompei” della costa siciliana.

A rappresentare l’Istituto sarà la dott.ssa Daniela Gandolfi che presenterà due interventi, uno dedicato a Nino Lamboglia a Tindari. Un modello d’avanguardia della ricerca archeologica italiana del Novecento e uno, insieme ai prof. Rosina Leone e Luigi Perotti dell’Università degli Studi di Torino, sulla La cinta muraria di Tindari e il progetto Tyndaris.

La partecipazione al Convegno costituisce una nuova tappa del Progetto che da diversi anni vede l’IISL e il Dipartimento di Studi Storici di Torino impegnati in attività di studio, ricerca, classificazione di materiali archeologi recuperati in occasione degli scavi condotti verso la metà del secolo scorso (1951-1952) da Nino Lamboglia nell’antica Tyndaris, poi colonia romana di Colonia Augusta Tyndaritanorum, e che ha visto in questi anni numerosi studenti dell’Università di Torino impegnati nelle diverse attività progettuali nelle basi operative del Centro Nino Lamboglia e nella Biblioteca specializzata del Museo Clarence Bicknell di Bordighera.