Sanremo: Coldirodi si veste a festa per Natale con i presepi nei caruggi

A Coldirodi è tempo di presepi. Fervono i preparativi per l'allestimento dei presepi nei caruggi “Sulla via dei Re Magi”. Venerdì 8 dicembre alle 10 ci sarà l'inaugurazione dei presepi artigianali in via Costa e via Castello.

I presepi saranno visibili dalle 10 alle 18 fino al 6 gennaio (alcuni resteranno esposti ininterrottamente anche di notte). Altri presepi saranno allestiti all'interno della chiesa parrocchiale di San Sebastiano e nell'oratorio di Sant'Anna. In via Rambaldi inoltre si ammirerà l'esposizione di tavole pittoriche.

A conclusione della visita dei presepi sarà possibile visitare il museo di Villa Luca che sarà aperto tutti i venerdì di dicembre dalle 9 alle 12 e tutti i sabati dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18; aperture domenicali il 10 e 17 dicembre dalle 15 alle 18.

Anche nel cortile di Villa Luca è in mostra un mosaico rappresentante la natività.