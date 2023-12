Sanremo: all'Impekabile di Bussana prende il via il Cantainverno 2023

Fervono i preparativi all'Impekabile di Bussana per l'inizio del Cantainverno 2023, il concorso canoro dell'inverno che inizierà domenica 10 dicembre con la prima selezione, venerdì 15 dicembre con la seconda selezione, venerdì 22 dicembre la terza selezione e la grande serata finale venerdì 29 dicembre.

L'associazione Viva Armea, organizzatrice dell'evento, ha in serbo tante sorprese quest'anno a partire dalla messa in onda in diretta streaming su Alma Star Tv con la regia di Gian Carlo Platino.

In giuria: Ferdinando Mongelli, titolare del Quick Music Stidio di Sanremo, arrangiatore, tastierista e producer; Christian G., cantautore e direttore artistico della casa discografica Riserva Sonora, producer e organizzatore di eventi; Paolo Rossi, cantante, musical e performer; Bea Molatta, artista poliedrica, compositrice, autrice, produttrice di musica. Presenta Agostino Orsino, fotografi Elisabetta Musante e Mauro Frassinetti, direttore artistico Alex Penna.

Per le iscrizioni inviare un messaggio al 3807098908.