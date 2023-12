L'artista sanremese Paola Arrigoni entra per il secondo anno consecutivo nel Catalogo dell’Arte Moderna

L’artista sanremese Paola Arrigoni è stata inserita per il secondo anno consecutivo nel prestigioso Catalogo dell’Arte Moderna (CAM) numero 59, editoriale Giorgio Mondadori di Cairo Editore.

Il CAM, nato nel 1962, è tra i cataloghi più longevi nel panorama artistico-culturale italiano. Offre un’ampia panoramica sulle opere, le biografie e le immagini degli artisti italiani dal primo novecento ad oggi. Inizialmente creato come strumento per orientarsi nel mondo del collezionismo, è diventato un importante punto di riferimento per artisti, galleristi, curatori, collezionisti e appassionati d'arte.

Con oltre 900 artisti presentati in ordine alfabetico e una ricca documentazione sulla produzione più recente, attività espositive, referenze, aggiudicazioni d'asta, valutazioni di mercato e note biografiche e critiche, il CAM rappresenta un prezioso strumento per chiunque voglia approfondire la conoscenza del panorama artistico italiano contemporaneo.