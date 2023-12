Imperia: mercoledì prossimo la presentazione dell'ultimo romanzo dello scrittore Ugo Moriano

Verrà presentato mercoledì prossimo, nel corso della rassegna letteraria AperiLibro con l’Autore organizzata dal gruppo Facebook VivImperia, presso il ristorante Pepe & Vino, 'Il Ritorno', l’ultimo romanzo di Ugo Moriano.

Già autore di gialli di successo, Moriano si avventura con questo libro nel mistery per una storia che si snoda in tre diverse epoche tra l’inizio del primo e il terzo millennio per narrare le vicende di un gruppo di cavalieri impegnati a difendere il Salvatore tornato sulla terra. La loro devozione e il loro spirito di sacrificio sono incrollabili, ma la forza di Lucifero non ha confini e ben presto ognuno di essi dovrà trovare la forza per affrontare il proprio destino.

Dall’opera che si è classificata al primo posto per la sezione Romanzo Inedito del Premio letterario Milano International, è stato tratto anche il film omonimo, per la regia di Ugo Moriano, che verrà presentato in anteprima al cinema Centrale di Imperia mercoledì 13 dicembre.

La presentazione, a cura della giornalista Gabriella Benedetti, si svolgerà nei locali del ristorante di Porto Maurizio Pepe & Vino (ex bar Vittoria), inizierà alle 18 e non è necessaria la prenotazione.