Da Sanremo un foulard per Italo Calvino, emblema culturale della Città dei Fiori

Un itinerario letterario in un foulard sostenibile, stampato su seta biologica e orlato da mani artigiane. Un nuovo esemplare che va ad arricchire la collezione di foulard su seta dedicati ai personaggi che hanno un legame col Ponente ligure.

“Sanremo continua a saltar fuori nei miei libri, nei più vari scorci e prospettive”, dichiarò Italo Calvino in una celebre intervista; così i protagonisti del nuovo foulard Daphné sono il mare, i giardini e la città di Sanremo rappresentata in uno degli scorci più belli che si possono ammirare dalla strada di San Giovanni tanto amata da Italo Calvino.

In cornice è possibile leggere tutti i titoli dell'autore di capisaldi della letteratura italiana, alcuni dei quali “Il barone rampante” e “Il sentiero dei nidi di ragno” ambientate nell'estremo ponente ligure.

“Abbiamo realizzato con orgoglio questo foulard dedicato a Italo Calvino e alla sua Sanremo, la città dei fiori, in cui ha studiato e vissuto e che pur senza dargli i natali, fu fondamentale per lo scrittore. Oggi percorrendo l’itinerario calviniano potrete ritrovare il sentiero dei nidi di ragno, l’albero del barone rampante e le impalpabili città invisibili” dicono Barbara e Monica Borsotto direttrici creative della Maison Sanremese. Il foulard sarà presentato in occasione delle celebrazioni del Centenario il 5 dicembre 2023 in collaborazione con il Comune di Sanremo.