Arte Imperia apre un nuovo sportello dedicato a formazione e orientamento

Un nuovo sportello informativo dedicato alla consulenza specialistica in tema di formazione e orientamento al lavoro. È questo il frutto della convenzione siglata da Arte Imperia e Scuola Edile Imperia - Comitato Paritetico Territoriale, organismo formativo accreditato dalla Regione Liguria, che garantirà un ulteriore importante servizio alla cittadinanza.

Lo sportello sarà attivo il martedì pomeriggio, dalle ore 14.30 alle ore 17.30, a partire da domani, 5 dicembre, presso il Centro Servizi all’Utenza di Arte sito in piazza Ricci 2.



“Due realtà estremamente importanti del territorio imperiese come Arte e Sei-Cpt collaborano a un progetto significativo che amplia la già vasta gamma di servizi che il Centro di piazza Ricci offre alla cittadinanza – dichiara l’assessore regionale all’Edilizia e alla Formazione Marco Scajola - come Regione stiamo investendo fortemente sulla formazione. Aprire uno sportello di questo genere è un ulteriore passo significativo verso i cittadini che potranno avere un supporto per entrare, o rientrare, nel mondo del lavoro e per conoscere meglio le enormi possibilità formative che la Liguria sta offrendo in questi anni anche grazie alle risorse, senza precedenti, derivanti dal Fondo sociale europeo. Due deleghe che rappresento e sulle quali lavoro quotidianamente come l’Edilizia e la Formazione, si uniscono in questo progetto che sono certo darà ottimi risultati e potrà essere da modello per altre realtà liguri”.



“L’apertura di questo nuovo sportello è il risultato di un progetto significativo e del generale, grande, operato che si sta portando avanti sul territorio imperiese per supportare le fasce più deboli – dice l’assessore ai Servizi Sociali del Comune di Imperia Laura Gandolfo - mi auguro che l’impegno comune possa portare ausilio a chi è in difficoltà e, soprattutto, a chi patisce la mancanza di un lavoro, componente fondamentale per tutte le persone”.



Nel dettaglio i servizi saranno erogati dal personale qualificato di Sei-Cpt e garantiranno: affiancamento nella ricerca del lavoro, orientamento ai servizi sul lavoro e alle politiche attive, redazione e adeguamento del curriculum vitae, supporto nell’invio di candidature, ricerca del percorso di formazione adatto alla professione che si vuole praticare.



“L’obiettivo è quello di fornire sempre più servizi ai cittadini, partendo dai nostri assegnatari - spiega l’amministratore unico di Arte Imperia Antonio Parolini - questo sportello garantirà supporto alle persone più fragili che necessitano un consiglio, un aiuto o una semplice informazione per trovare un’occupazione o il corso di formazione a loro più adatto. In questo anno di attività il nostro Centro Servizi ha dato grandi risultati, ma vogliamo migliorare ancora ed essere sempre più vicini ai cittadini. Ringrazio Regione Liguria e Sei-Cpt per questa nuova opportunità condivisa”.



“L'apertura dello sportello orientativo attivato dal nostro ente di formazione e agenzia per il lavoro rappresenta il frutto di una collaborazione consolidata con Arte - evidenzia il presidente del Sei-Cpt Andrea Veneziano - la fiducia reciproca instaurata è stata determinante nel creare uno sportello orientativo che riflette le reali esigenze degli utenti di Arte e delle loro famiglie con l'obiettivo di supportare le persone nel loro percorso di crescita personale e professionale. I nostri orientatori non solo forniranno indicazioni personalizzate sulla formazione e sull'istruzione, ma promuoveranno una maggiore consapevolezza delle opportunità di lavoro e dei servizi offerti sul territorio (scuole, centri di formazione, agenzie per l'impiego, associazioni e altre realtà del territorio)”.



Il servizio sarà totalmente gratuito e durerà un anno dalla data di stipula della convenzione con possibilità di rinnovo.