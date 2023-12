Controlli della Polizia francese a Ponte San Ludovico: lunghe code e ritardi per i frontalieri

Lunghe code, questa mattina al confine italo-francese di Ponte San Ludovico per i lavoratori frontalieri che, ogni giorno vanno in Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

I controlli più serrati della Polizia transalpina hanno generato incolonnamenti particolarmente lunghi, provocando forti ritardi nel raggiungimento dei luoghi di lavoro.

Al momento non è chiaro il motivo per cui i gendarmi francesi abbiano acuito le verifiche, a bordo di auto e furgoni, probabilmente per controllare eventuali passeur che portano in Francia i migranti.