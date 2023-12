Ventimiglia: il 22 dicembre una serata di beneficienza per il Gaslini con il supporto della famiglia di Ryan

È aperta la prevendita biglietti (presso Foto Carlo) per la serata benefica in favore della fondazione ‘Gaslininsieme ETS’, fissata per il 22 dicembre al teatro comunale di Ventimiglia.

Chi volesse fare una donazione può farlo attraverso bonifico bancario con la causale ‘Un Natale per il Gaslini... bentornato Ryan’ utilizzando l’Iban IT20N0306967684510734333420, intestato all'associazione ‘Echoesofpinkfloyd’.

La serata del 22 è stata fortemente voluta dalla famiglia della mamma del piccolo Ryan come ringraziamento a tutti gli operatori sanitari dell'istituto Gaslini di Genova per la loro grande umanità e professionalità. Tutto il ricavato sarà devoluto alla fondazione ‘Gaslininsieme ETS’.