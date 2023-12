Il film 'Maryam of Tsyon' della sanremese 'Fiori di Sambuco' premiato al 'French international Festival'

L'ultimo capitolo dellla trilogia cinematografica sulla vita della Vergine Maria dal titolo: ‘Maryam of Tsyon - Cap III Assumpta est in Caelum’, dello scrittore e regista sanremese Fabio Corsaro (QVQ), prodotto da Fiori di Sambuco Film, candidato a novembre 2023, nel festival cinematografico indipendente parigino ‘French international modern film and script Festival’ diretto dalla nota attrice francese Chloé Petit, già nominato per competere in sette categorie, ha vinto la rassegna cinematografica per due importanti menzioni: migliore film storico e migliore adattamento della sceneggiatura.

Ricordiamo che l'imponente opera cinematografica storico/religiosa sulla vita di Maria, dal titolo ‘Maryam of Tsyon’, prodotta dalla Fiori di Sambuco Film a Sanremo, è stata interpretata dalla giovanissima esordiente Camilla Nardini nella parte della Vergine Maria madre di Gesù e da Giuseppe Laureri nella parte di San Giovanni apostolo. Nell'ultimo capitolo, ha recitato anche la nota architetto sanremese Roberta Viero che ha curato nel film anche la scenografia ed i costumi.

Dopo la premiazione parigina, l'ultimo capitolo e tutta la trilogia, saranno presto proiettati a Sanremo, a coronamento di un percorso produttivo impegnativo e gratificante.