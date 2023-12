Montegrosso Pian Latte: anche quest'anno i cesti natalizi per beneficienza con la 'Pro Gloria'

Tornano anche quest'anno i cesti natalizi ‘Pro Gloria’, un modo per portare un po' di Montegrosso Pian Latte e delle aziende locali, nelle case degli affezionati ‘clienti’.

Il cestino sarà un dono doppiamente prezioso non solo per chi lo riceverà, ma anche per l'associazione. L’adesione all’iniziativa infatti è un diretto sostegno all'operato di medici e volontari impegnati nella cura a domicilio di bambini malati: parte del ricavato dalla vendita dei cestini, infatti sarà, per tramite dell'associazione, a loro devoluto.

Quest'anno i cesti saranno disponibili in due formati. Il cesto ‘Argento’ da 30 euro conterrà il Panettone del Panificio Cacciò, la Farina dell'Az. Agr. Donata Cordeglio "I Rusci", il Miele Biologico dell'Apicoltura F.lli Bonello, le Patate di Montagna da Forno dell'Az. Agr. "Cioi Longhi", la Birra Artigianale del Birrificio Elissor ed una Saponetta del Saponificio F.lli Risso.

Il cesto ‘Oro’ da 60 euro, conterrà, oltre a tutti i prodotti del cesto argento, un Bagnodoccia del Saponificio F.lli Risso, l'Aié della Coop. A Resta, una Gelatina alle Aromatiche dell'Az. Agr. Serena ed il Vino Ormeasco dell'Az. Agr. "Cascina Nirasca".

"Un doveroso ringraziamento – dicono gli organizzatori - ancora prima di cominciare ad assemblare i cesti, va alle aziende che, in prima linea, ci aiutano ad aiutare, ci sostengono in questo progetto, giunto alla sua quarta edizione, e che nel corso degli anni ha sempre riscosso un buon successo tra il pubblico, sempre sensibile alla nostra iniziativa ed al suo fine ultimo, ovvero il sostegno diretto all'operato dei medici che assistono a domicilio i piccoli bambini malati. Sarà possibile prenotare i cesti contattando il numero di cellulare +39 379 196 02 53 (Pro Loco di Montegrosso P. L. APS) oppure inviandoci una e-mail all'indirizzo info@prolocomontegrossopl.it”.