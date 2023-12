Ferito in un incidente il presidente della Lega del Gatto di Sanremo: “Episodio che mette in risalto la necessità di più volontari”

Nell'incidente avvenuto il 29 novembre in strada Senatore Ernesto Marsaglia, al bivio per San Giovanni, sono rimasti coinvolti il presidente della Lega del Gatto di Sanremo, Giovanni Persico, che ha riportato la rottura di un polso e di entrambi i femori, e una volontaria dell'associazione che ha riportato diversi traumi e la frattura di più costole.

“Stavano andando sulle alture di Sanremo per visionare e fotografare una colonia felina registrata come stabilito dalla convenzione con il Comune di Sanremo - spiegano dalla Lega del Gatto di Sanremo - l'incidente ha causato ripercussioni anche per l'assistenza alle colonie di cui si occupa la volontaria ferita. Sono circa 70 gatti dislocati in più zone della città. Le poche altre volontarie hanno offerto la loro disponibilità ad aiutare per l'emergenza”.

“Quanto accaduto mette in risalto la necessità di poter contare su un numero maggiore di volontari che possano sollevare il carico sostenuto fino ad oggi da quelli di lunga militanza - concludono dall'associazione - il presidente è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Nelle more per le questioni amministrative si sta interessando il vice presidente Lorena Pallini coadiuvata dagli altri consiglieri”.