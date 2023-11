Sanremo: perde il controllo dell'auto e finisce contro il muro, due 80enni lievemente feriti

Picchiano contro il muro e rimbalzano nuovamente in strada ma, fortunatamente, non riportano gravi ferite. Si tratta di due anziani, di 80 e 82 anni che, questa mattina poco prima delle 12, si sono lievemente feriti in strada Senatore Ernesto Marsaglia.

Secondo quanto evidenziato da alcuni testimoni, il conducente del mezzo ne ha perso il controllo per cause ancora in via d’accertamento. Nell’urto il passeggero ha colpito il parabrezza, andato in frantumi.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 e le ambulanze di Croce Rossa e Sanremo Soccorso. I due feriti sono stati portati in ospedale mentre il traffico è stato interrotto sulla strada per alcuni minuti, per consentire i soccorsi.