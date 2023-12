Mabel Riolfo: “I centri per la famiglia sono spazi sul territorio dedicati a offrire supporto e risorse alle famiglie"

“I centri per la famiglia sono spazi sul territorio dedicati a offrire supporto e risorse alle famiglie. Possono fornire consulenza, educazione parentale, servizi per l'infanzia e aiuto in situazioni difficili. L’obiettivo è di rafforzare le dinamiche famigliari e di migliorare il benessere complessivo delle famiglie. Con un emendamento al bilancio regionale avevo richiesto di regolamentare, monitorare e individuare risorse economiche per i centri per la famiglia”.

Lo dichiara Mabel Riolfo, consigliere regionale e vicecapogruppo della Lega in Regione Liguria. “Sono felice – prosegue - che la Giunta regionale abbia deliberato, nella seduta odierna, di destinare 906.000,00 euro di risorse del Fondo per le Politiche della Famiglia 2023 per le ‘Prime linee di indirizzo per lo sviluppo dei Centri per la Famiglia in Liguria’ di cui beneficeranno i comuni di Sanremo, Savona, Genova, Chiavari e La Spezia. I centri per la famiglia vanno sostenuti e valorizzati anche per sollecitare le responsabilità genitoriali e la famiglia va sostenuta sempre, durante tutto il suo percorso, non solo quando ormai c’è la rottura”.

“Penso che – termina Riolfo - per prevenire il disagio sociale e promuovere l’inclusione, sarebbe auspicabile includere nei centri per la famiglia anche i centri di assistenza e mediazione famigliare, che hanno fra gli obiettivi anche la bigenitorialità, ovvero la salvaguardia della responsabilità genitoriale individuale nei confronti dei figli, specialmente se minori”.