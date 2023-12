Sanremo: dall’avanzo di amministrazione 3 milioni di euro per lavori tra piazza Colombo, San Martino, Mercato dei Fiori e Foce

L’avanzo di amministrazione frutto del bilancio 2023 porta nelle casse del Comune un tesoretto da tre milioni di euro per finanziare alcuni lavori attesi in città. La pratica è stata votata dal consiglio comunale con la modifica al piano triennale delle opere pubbliche che ora, quindi, accoglie gli interventi finanziati con l’avanzo.

I lavori saranno all’insegna della messa in sicurezza, dell’ambiente e del turismo: 400 mila euro per la tombinatura del torrente San Romolo in piazza Eroi; 500 mila euro per l’arredo urbano di piazza Colombo, per il Sud Est e per la zona della nuova rotonda alla Foce; 1.605.000 euro per la copertura del Mercato dei Fiori; 400 mila euro per partecipare al finanziamento del più oneroso intervento (1,3 milioni) per il nuovo verde in corso Orazio Raimondo, l’area cani di San Martino e corso Trento e Trieste.

La seduta del consiglio comunale