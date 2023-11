Scuola ‘Pascoli’ di corso Cavallotti parzialmente allagata per la rottura di un tubo e Vigili del Fuoco in azione. E’ accaduto nella prima mattinata di oggi e i pompieri stanno lavorando per capire cosa sia realmente successo.

i Vigili del Fuoco sono riusciti a fermare la fuoriuscita dell’acqua e a mettere in sicurezza il plesso. Le due aule dove si è registrato il guasto sono state momentaneamente chiuse e gli studenti trasferiti in altre per seguire le lezioni.