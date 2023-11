'Delitti e Tarocchi': quarto romanzo per la scrittrice-infermiera sanremese Morena Fellegara

La sanremese Morena Fellegara presenterà il suo quarto Romanzo “Delitti e Tarocchi” insieme all’attrice Loredana De Flavis che curerà le letture e Gianni Scevola che illustrerà la foto di copertina.

“Lettera anonima indirizzata alla Questura, una scritta fatta con delle lettere ritagliate dai giornali e incollate su un foglio di block notes”. I caratteri denunciano il barista dichiarando: “Al bar Marco si gioca a Tarocchi”. Il giornale descrive poi che, trattandosi di un giuoco proibito, il barista è complice di un reato penale e rischia il carcere oltre che la chiusura del locale. E’ la quarta indagine per il barista Mario, confessore e punto di riferimento nella Sanremo di periferia. Il Bar Marco diventa improvvisamente da punto di ritrovo e microcosmo di solidarietà un teatro di omicidi e minacce. Un assassino spietato, crudele e senza scrupoli, semina vittime lungo la via e al bar compaiono carte dei tarocchi lasciate come segni da interpretare, primo fra tutti il Matto.

Morena Fellegara, infermiera di professione e scrittrice per passione, è nata a Sanremo nel 1975. Ha esordito nel 2020 per la Fratelli Frilli Editori con il romanzo noir “Un Pastis al Bar Marco” ambientato negli anni ottanta nel bar realmente esistito a Sanremo e gestito dai suoi genitori, romanzo che ha avuto un successo inaspettato. Il suo secondo giallo “Il gioco degli specchi”, nel 2021, Fratelli Frilli, è stato premiato al concorso Letterario Internazionale Casinò di Sanremo Antonio Semeria con una Menzione della Giuria e ha proseguito la serie dei racconti del Bar Marco, seguito nel 2022 da “Terno Secco con morto”, Fratelli Frilli, romanzo che descrive la ludopatia negli anni ottanta, tra gioco del lotto, numeri sognati, superstizione e smorfia napoletana.

Ha partecipato all’antologia “I luoghi del noir” con il racconto “Aiga ae corde”, ambientato nella storica piazza Bresca di Sanremo, dove l’enigma del giallo si intreccia con la storia, all’antologia “Odio e Amore in noir” con il racconto “Una benda sugli occhi” interpretando l’odio come assenza d’amore, e con “Un Maison al Bar Marco” alla raccolta “Quei sorrisi in noir”, racconto che esalta la leggerezza della risata di fronte all’inevitabilità della morte e la pesantezza della vita, l’ironia come strumento per affrontare l’incomprensibilità dei drammi. Inoltre il suo racconto “A ritrovar la Cabala tra l’altre stelle” ha ricevuto una Menzione della giuria al Concorso Letterario “Dalle antiche pietre, misteri, profumi e sapori del noir” di Perinaldo 2023.

La sua è una penna che descrive con immediatezza e leggerezza le dinamiche che animano e inquietano il quotidiano di vite semplici, entrando con garbo e acume negli abissi che, a volte, si spalancano dietro le maschere degli stereotipi sociali.