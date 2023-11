E’ fissato per giovedì sera alle 18.30 il prossimo Consiglio Comunale di Ospedaletti.

Nel corso dell’assise è prevista la ratifica della variazione al Bilancio di previsione 2023-25 assunta in via d'urgenza dalla Giunta e, quindi, una variazione al Bilancio stesso.

In discussione anche la Convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria comunale da affidare a Poste Italiane e l’approvazione del nuovo regolamento per l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza del territorio.