Acqua e rifiuti, doppia riunione: per la nostra provincia una giornata importante

Giornata importante, quella di oggi per la nostra provincia, per l’acqua e lo smaltimento dei rifiuti. Si comincia con il prezioso liquido questa mattina, visto che alle 9 si riunisce in comune a Sanremo l’assemblea dei soci sindaci e quella societaria di Rivieracqua.

Nel corso delle riunioni si dovrà decidere del mandato di Gian Alberto Mangiante, presidente in regime di proroga, insieme ai componenti del Cda Giacomo Chiappori e Sara Rodi. Il commissario dell’Ato idrico provinciale, Claudio Scajola, dovrebbe poi proporre l’affidamento della società ad un amministratore unico.

La giornata di oggi dovrebbe essere propedeutica a traghettare Rivieracqua da società pubblica ad una Spa pubblico-privata, con il soggetto privato che dovrebbe arrivare al 49% delle quote. Oggi sarà anche approvato il bilancio consuntivo.

Nel pomeriggio, invece, sarà la volta dei rifiuti, visto che ad Imperia si riunirà l’assemblea dei sindaci ed il Consiglio provinciale. Visto che manca un sito dove conferirli mentre del Biodigestore a Colli si parla da oltre un decennio ma di fatti se ne vedono pochi, si dovrà votare la proroga per lo smaltimento nel savonese. Nelle ultime riunioni si è parlato di una possibile apertura dell’impianto di Taggia entro un paio d’anni ma, visto quanto accaduto negli ultimi, ci si augura che le promesse questa volta non siano da marinaio.