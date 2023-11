Ventimiglia: 15 anni di Spes, serie di appuntamenti. Si parte venerdì con il concerto dei 'Solid Rockers'

Anche quest’anno la Spes di Ventimiglia aderisce alla 'Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità' del 3 dicembre, istituita nel 1992 dall’ONU. Spes ne promuove i valori e individua come impegno primario il superamento delle barriere fisiche, cognitive, sensoriali e culturali nei luoghi della cultura, con il consueto slogan “Un giorno all’anno tutto l’anno”.

Venerdì alle 21, al teatro comunale, la Spes festeggia i 15 anni di impegno nella musica live dei 'Solid Rockers – Dire Straits Tribute Band', con la partecipazione degli allievi delle 'Industrie musicali' di Vallecrosia I Solid Rockers di Imperia, nascono sul finire del 2008 per volontà del chitarrista e cantante Fabrizio Barbera, da sempre fan della band inglese capitanata dal leggendario chitarrista Mark Knopfler. Con circa 700 concerti hanno suonato in Liguria, Lombardia e in qualche occasione nel Torinese.

La band è formata da Fabrizio Barbera voce e chitarra, Maurizio Dedoni al basso, Riccardo Malan chitarra, Riccardo Sasso pianoforte, Paolo Bertolisi Tastiere e Sax e Alessio Benedetto alla batteria. L’ingresso è ad offerta libera- incasso devoluto alla Spes. Gli eventi proseguono lunedì alle 9.30 con il convegno: 'Vado a casa mia: partecipare alla vita indipendente delle persone fragili', nella Sala consiliare del Comune, in collaborazione con Distretto Socio Sanitario Ventimigliese e “Me WE” Abitare Collaborativo.

Dichiara il Presidente della Spes, Matteo Lupi: “Ogni anno il mese di dicembre significa per SPES ripensare il proprio ruolo di organizzazione attiva nella difesa dei diritti dei più fragili. Gli eventi che mettiamo in campo ci invitano pertanto a riflettere sul lavoro svolto e ragionare sul futuro”.