Imperia: a Lo Spazio Vuoto va in scena “Marcovaldo, ovvero le stagioni in città”

Nuovo appuntamento della mini rassegna autunnale di teatro e musica organizzata dal teatro Lo Spazio Vuoto di Imperia, in attesa della stagione 2024. Dopo il successo di “La casa di Bernarda Alba”, sarà sul palco un’altra produzione firmata Lo Spazio Vuoto, dedicata a bambini e famiglie. Sabato 2 e domenica 3 dicembre alle 17 “Marcovaldo, ovvero le stagioni in città”, vedrà in scena il celebre personaggio di Italo Calvino, in un ideale omaggio allo scrittore nell’anno del suo centenario.

Il buffo e insieme melanconico Marcovaldo cerca la natura in mezzo alla città di cemento e asfalto: gli attori de Lo Spazio Vuoto rivivono le sue avventure aprendo lo spettacolo con un’improvvisazione che cattura l’attenzione dei bambini e li accompagna gradualmente nel racconto, fino ad appassionarli alle storie e a travolgerli in un vortice di personaggi e situazioni. Divertendosi, i più piccoli imparano così ad apprezzare il linguaggio di uno dei più grandi scrittori del ‘900. La vicinanza tra palcoscenico e pubblico catalizza inoltre l’attenzione e permetterà di partecipare direttamente alla storia e di interloquire con gli attori al termine dello spettacolo, appagando dubbi e curiosità.

Sabato 9 dicembre alle 21 e domenica 10 dicembre alle 17 la mini rassegna autunnale a Lo Spazio Vuoto chiuderà con “Uluç Alì. L’Ultimo grande Corsaro”.

Biglietti: Marcovaldo 10€ Uluç Alì. L’Ultimo grande Corsaro: 12€.

Info e prenotazioni: 01833960598 - 3297433720 - 3737007032.