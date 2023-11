74° Festival di Sanremo: Amadeus svela al Tg1 le tre co-conduttrici e una grande sorpresa per la serata finale

Nella lunga marcia di avvicinamento al 74° Festival di Sanremo, Amadeus ha scelto il Tg1 come megafono per tutte le novità che vanno a disegnare l’ultima edizione della ‘sua’ kermesse.

Dopo aver già annunciato la presenza di Marco Mengoni come co-conduttore della prima serata, è stato il momento di svelare l'intera rosa dei suoi compagni di viaggio sul palco dell’Ariston, serata per serata. In diretta al Tg1, in collegamento con il ‘glass’ dell’amico Fiorello, mattatore di ‘Viva Rai2!”, hanno fatto il loto arrivo le tre conduttrici delle serate di mercoledì, giovedì e venerdì: Giorgia, Teresa Mannino e Lorella Cuccarini.

E il sabato? Era prevedibile, anche se non ancora annunciato: per l’ultima serata di Amadeus alla guida del Festival di Sanremo non poteva mancare l’amico di sempre Fiorello che lo accompagnerà nel gran finale della 74ª edizione.