Ospedaletti Village: il Sindaco Daniele Cimiotti "Tante voci infondate, è un progetto turistico di alto profilo"

“Si tratta di un progetto di offerta turistica di alto profilo e nello stesso tempo coerente con le tendenze del mercato: una struttura ricettiva di tipo non convenzionale ad alto contenuto tecnologico”.

Sono le parole del Sindaco di Ospedaletti, Daniele Cimiotti, in relazione al progetto del ‘Ospedaletti Village’. “La finalità – prosegue - è non limitarsi alla mera offerta di un pernottamento ma di un prodotto turistico a 360 gradi che comprende l'accoglienza, la scoperta del territorio, l'offerta di itinerari che legano il mare alla montagna, la degustazione di prodotti eno-gastrnomici locali, e la narrazione dell'entroterra nonché la riscoperta degli antichi mestieri liguri (lavorazione del legno, coltivazione e produzione di olio, ecc)”.

Tra i punti di forza del progetto l’Eco-sostenibilità: legno e altri materiali eco-sostenibili, dimensioni ridotte, sviluppo verso il mare, integrazione perfetta con l'ambiente circostante, destinazione ricettivo-turistica, ricerca di un'esperienza turistica piuttosto che un semplice pernottamento.

Non consumo del suolo, ridotto consumo energetico e sostenibilità ambientale. In linea con le più recenti tendenze in ambito di impiantistica si cercherà di avere moduli con il minor consumo ma che non rinuncino all'offerta completa in termini di comfort. Si prevede la realizzazione di aree di sosta con copertura di pannelli solari integrati. Si cercherà di privilegiare l'uso di mezzi ecologici a scapito delle tradizionali auto - o anche delle auto ibride ed elettriche più moderne – in modo da decongestionare il litorale ligure parco di spazio e nello stesso tempo ottenere un indubbio beneficio in termini di impatto ambientale.

Innovazione tecnologica: dal lato tecnologico il riferimento obbligato di mercato sarà quello della cosiddetta Smart Home. Attraverso l'utilizzo di soluzioni per smartphone e mobile-devices si svilupperà uno strumento per veicolare contenuti (info turistiche, sui luoghi, sugli eventi, manifestazioni, itinerari ecc) ma anche per la gestione dei principali hardware dell'unità di soggiorno: porte di ingresso, luci, elettrodomestici, speakers ecc.

Innovazione di prodotto turistico, turismo esponenziale: sarà attuata attraverso un'offerta turistica in senso esperienziale con un obiettivo specifico e unico: la promozione del territorio ligure, del suo patrimonio culturale, storico e sociale. Ospedaletti e la Liguria diventano così non più soltanto mete turistiche ma veri e propri palcoscenici in cui il viaggiatore può vivere l'esperienza che gli si presenta, una forma unica di vivere la destinazione stessa, per fare esperienza della vita in modo innovativo, intrigante e indissolubilmente legato al territorio. In loco: corsi, dimostrazioni, laboratori tematici, video, degustazioni prodotti locali ecc. Sul territorio: offrendo agli ospiti una esperienza guidata nei luoghi del territorio con differenti percorsi tematici.

“In questi giorni – ha detto Daniele Cimiotti - sono tante le voci infondate e le fantasie anche su questo primo esempio di sviluppo turistico rurale e quanto sopra esposto vuole fare chiarezza una volta per tutte, dimostrando che questo villaggio consiste in sole sei piazzole sulle quali saranno posati altrettanti prefabbricati assolutamente amovibili per accogliere turisti itineranti. Niente costruzioni se non piccoli manufatti ultra moderni ed ecologici, niente colate di cemento e niente di permanente. Si tratta di una novità per il nostro Paese che potrebbe dare nuovi sbocchi di lavoro ai giovani e migliorare la nostra offerta turistica oltre a migliorare il territorio. Davvero un bel progetto”.