Sanremo: nel weekend torna il grande spettacolo della 'Marathon', due giorni di sport e divertimento (Foto)

Torna domenica prossima la tradizionale Sanremo Marathon, divenuta ormai un punto di riferimento nel mondo dell’atletica. Lo testimonia anche la sensibile crescita delle iscrizioni che, a cinque giorni dall’evento, ha segnato un +30% rispetto alle passate edizioni. Un risultato quindi sportivo ma anche di grande valore turistico e di promozione per tutto il territorio. In programma, come di consueto, la gara regina della maratona (Fidal), una 21 Km (Fidal), una 10 Km, una 5 Km e la Family Run. Ad oggi sono state già formalizzate più di mille iscrizioni alle gare, tra cui 380 alla maratona, 360 alla mezza maratona e 290 alla 10 Km. La parte tecnica della manifestazione è curata dalla Pro San Pietro Sanremo.

PERCORSI

La maratona e la mezza maratona si svilupperanno lungo la pista ciclopedonale del ponente ligure affacciata sul mare. Confermata la sede di partenza che, come il traguardo stesso, sarà posta nel campo di atletica a Pian di Poma a Sanremo. Di grande fascino è infatti il giro finale dell’anello, come avviene per esempio per la maratona olimpica. La maratona e la mezza maratona andranno prima in direzione Ospedaletti, dove al fondo della pista ciclabile sarà posto il giro di boa, per poi dirigersi verso levante. Il tracciato comprenderà sia la pista ciclabile, sia alcuni tratti di lungomare sia alcune vie dei centri storici. Il secondo giro di boa, prima del rientro a Sanremo, è stato fissato prima della galleria di San Lorenzo al Mare. La mezza maratona ricalcherà lo stesso tracciato, ma vedrà il giro di boa di levante posto poco dopo zona La Vesca da dove si invertirà la marcia verso il traguardo di Pian di Poma.

La 10 Km, pur insistendo sempre sulla pista ciclo pedonale, vedrà quest’anno un percorso nuovo e rinnovato. La prima parte ricalcherà il tracciato delle altre due gare, fino all’inversione ad Ospedaletti, mentre il secondo giro di boa sarà posto all’altezza delle spiagge dell’Imperatrice. I podisti, tornando quindi verso ponente, saranno impegnati nella volata finale fino al campo di atletica di Pian di Poma.

La Family Run, per uno sviluppo di circa 3 Km, si svolgerà interamente nel tratto sanremese della pista ciclabile.

Una delle novità di questa edizione è rappresentata dalla di 5 Km che, il giorno sabato 2 dicembre alle ore 11, si svilupperà interamente sul territorio di Ospedaletti. Il percorso prevede infatti due giri sul tracciato della pista ciclo pedonale del Parco Costiero della Riviera dei Fiori con partenza dall’ex stazione ferroviaria.

PROGRAMMA PARTENZE

Sabato 2 dicembre (Ex Stazione Ferroviaria - Ospedaletti)

Ore 11: Ospedaletti Run 5 K

Domenica 3 Dicembre (Campo di atletica - Sanremo)

Ore 9: Maratona e Mezza Maratona

Ore 10: 10K e Family Run

ISCRIZIONI

Le iscrizioni on line, tramite il sito ufficiale www.sanremomarathon.it, saranno possibili fino alle ore 12 di venerdì 1 dicembre. Successivamente sarà allestito un desk presso il campo di atletica di Sanremo per le ultime iscrizioni (oltre che per il ritiro dei pettorali e pacchi gara):

- Venerdì dalle 14:30 alle 18:00

- Sabato dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14:30 alle 18:00

- Domenica dalle 07.00 alle 08.30 (nuove iscrizioni solo per 10k e Family Run)

Alla gara di 5 Km ci si potrà iscrivere sul posto, presso l’ex scalo merci della stazione ferroviaria di Ospedaletti, anche poco prima della partenza dalle ore 9 alle 10:30

FRANCESCA CANEPA

Alla Sanremo Marathon sarà presente anche Francesca Canepa, una delle atleti più forti nel panorama mondiale dell’ultratrail, che prenderà parte alla maratona. Il suo palmares vanta vittorie prestigiose, tra le quali spiccano il trionfo nella mitica Ultra Trail du Mont Blanc e del Tor des Géants, oltre ad altre gare di primissimo livello: Lavaredo Ultra Trail, Hong Kong 100, Eiger Ultra Trail, Transgrancanaria, Cappadocia Ultra Trail, 100 Miles of Istria.

CONVEGNO

Come ormai da tradizione, la Sanremo Marathon organizza il giorno prima della maratona un convegno dedicato ai temi dello sport e dell'alimentazione. L'incontro si terrà sabato 2 dicembre, alle ore 15, presso la sala conferenze della Confartigianato, in corso Nazario Sauro 36 a Sanremo, affacciata sul porto vecchio della città. Il ruolo di relatore sarà affidato al dietista Beschi Stefano che tratterà: "Alimentazione ed integrazione per la maratona". Nella seconda parte interverranno anche i protagonisti, sia atleti sia staff, del Social Reality della Sanremo Marathon che racconteranno la propria esperienza. L’evento sarà ad ingresso libero ed aperto a tutti, atleti e non, come momento di incontro sullo sport e sulla salute.

SOCIAL REALITY SANREMO MARATHON

Anche quest’anno è stato confermato il progetto del Social Reality della Sanremo Marathon, che si è sviluppato sulla pagina ufficiale Facebook della manifestazione. Questi gli atleti partecipanti: Mauro Oliva 50 anni di Milano, Paola Noli 38 anni di Genova, Riccardo Di Giovanni 47 anni di Riva Ligure, Stefano Panetta 42 anni di Rivoli (To), Loredana Frediani 50 anni di Arma di Taggia e, per la prima volta una podista francese, Sabine Galle 53 anni di Sainty Etienne. Lo staff di professionisti che in questi mesi li ha seguiti è stato composto da Roberto Giacopelli (allenatore), Cesare Zanotto (mental coach), Stefano Beschi (dietista) e Alessandro Bellanca (fisioterapista). Il percorso dei protagonisti del Social Reality è stato testimoniato da una serie di post e video selfie, in cui parlavano della loro preparazione, con una conseguente promozione dell’evento e del territorio del ponente ligure.

PACER

Come in ogni edizione della Sanremo Marathon è previsto, per la gara di maratona, il servizio dei pacers che, con un’andatura costante, faranno da punto di riferimento per gli atleti che vorranno arrivare al traguardo in un tempo prefissato: dal ritmo di 4’47” per chiudere la gara in 3h15’ fino a quello di 7’07” per terminare in 5h.

Il Sindaco di Santo Stefano al Mare, Marcello Pallini: “Una manifestazione importante per il nostro territorio, che, ormai, caratterizza il calendario autunnale della Riviera dei Fiori. Un’opportunità per far conoscere il nostro paesaggio, i suoi scorci suggestivi e soprattutto il suo clima mite, che consente di praticare sport all’aperto tutto l’anno.”