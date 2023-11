Riva Ligure si illumina per Natale: da venerdì il primo evento tra luci, tradizione culinaria e atmosfera

Sette eventi per vivere la magia del Natale a Riva Ligure. Si partirà con una grande novità, venerdì, 1° dicembre: un pomeriggio di festa che culminerà nell'accensione delle luminarie natalizie, arricchite dai proiettori che riprodurranno immagini sia sulla facciata del duomo di rivese che sulla Torre Antibarbaresca. Il Calendario eventi di Natale

La presentazione del calendario degli appuntamenti natalizi è avvenuta stamattina, alla presenza del sindaco Giorgio Giuffra e dell'assessore Francesco Benza. Le manifestazioni in calendario spaziano da: Riva Ligure Green (15 dicembre), incontri formativi con gli alunni dell'Istituto Comprensivo di Riva Ligure, passando per la Festa della Torta di Zucca (16 dicembre), accompagnata da un contest per la miglior torta dolce, arrivando poi al 22 dicembre con il progetto Riva4Future, il momento della festa natalizia per i bambini. Shopping a Santo Stefano, il 26 dicembre, con gli ambulanti del Forte dei Marmi, in via Martiri e piazza Ughetto. L'anno rivede terminerà con l'atmosfera del Christmas Magic Candle, il 29 dicembre, all'Oratorio di San Giovanni Battista, con un concerto serale di musica classica a lume di candela. Il calendario si chiuderà il 5 gennaio 2024 con Aspettando la Befana in piazza Matteotti. Le interviste Giuffra: risorse extra per presentarci in modo più innovativo e simpatico

"Questo sarà un natale particolare per Riva Ligure, più ricco del solito grazie alle numerose iniziative organizzate dall'assessore Benza. - ha sottolineato il sindaco - Sono state reperite risorse extra per presentarci in modo più innovativo e simpatico, a chi verrà a trovarci nel periodo delle vacanze".

Tra settembre e gennaio, il Comune ha messo in campo iniziative ed eventi per poco più di 50mila euro, pari quasi al budget per le manifestazioni estive. Risorse importanti quelle arrivate dall'esterno. Il piccolo borgo marinaro è stato attento a utilizzare le nuove entrate, riuscendo ad investire dalle sue casse, la stessa somma impegnata già gli scorsi anni. "Abbiamo presentato un progetto di destagionalizzazione a valere sul FUNT (Fondo Unico Nazionale per il Turismo ndr). Ringraziamo l'assessore regionale al turismo, Augusto Sartori per aver sposato le nostre iniziative e anche all'assessore regionale al marketing territoriale e vicepresidente, Alessandro Piana che ha patrocinato e finanziato una delle iniziative in calendario. L'unione fa la forza" - ha spiegato Giorgio Giuffra.

"Accenderemo la luce su 30milioni di euro che il Comune di Riva Ligure in 10 anni ha riversato sul territorio con opere pubbliche e manifestazioni e molto altro. Vedremo Riva Ligure su una luce diversa. E anticipo già che anche quest'anno per il sociale nessuno rimarrà indietro" - ha concluso il primo cittadino. Benza: "Sarà il Natale più importante di questi 10 anni di amministrazione".

"Sarà il Natale più importante di questi 10 anni di amministrazione. - gli fa eco l'assessore Benza - Il 1° dicembre avremo delle luminarie potenziate e poi ci sarà evento collaterale legato ai bimbi e alle famiglie. Sarà simile alla 'Notte Bianca dei Bambini' che abbiamo visto in estate. Ci sarà un'area dedicata, scenografie a tema natalizio, fortunello e Marbella, archi gonfiabili e molto altro. Poi, alla sera accenderemo le luminarie e i proiettori. Una novità per un piccolo comune come il nostro che non ha sempre opportunità di avere questo genere di attrazioni e siamo sicuri che sarà molto apprezzato".

Riva Ligure punterà molto anche sulla tradizione culinaria. "Il secondo evento sarà identitario del nostro comune. - rimarca Benza - Il 15 dicembre andremo nelle scuole a spiegare il nostro piatto tipico dolce: la torta di Zucca. In passato gli abitanti venivano chiamati mangiatori di zucche perchè avevamo tanta acqua e quindi era normale che ogni famiglia avesse zucche nei propri giardini. La nostra ricetta prevede l'uso della zucca gialla, uova, farina di mais, pinoli, uvetta, vin santo, zucchero, olio, acqua e sale. Un dolce semplice ma davvero importante per noi. Nella seconda giornata, il 16 dicembre, avremo anche un Contest: chi vorrà potrà portare la propria torta tradizionale di zucca che verrà valutata da una giuria qualificata. Ci saranno poi premiazioni e attestati. Un grazie al vicepresidente Piana che ha sposato da subito questa nostra idea che valorizza una tipicità del nostro borgo".