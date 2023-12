Ospedaletti: costituito Gruppo di Lettura ‘Tra le righe' supportato dal Servizio Cultura e Biblioteca.

Il Comune di Ospedaletti annuncia la costituzione del Gruppo di Lettura ‘Tra le righe’, che sarà supportato nelle sue attività ed iniziative dal Servizio Cultura e Biblioteca.

Il gruppo di lettura ha inaugurato gli incontri il 30 ottobre e ora proseguirà la sua attività con incontri con cadenza mensile presso l'edificio comunale ‘La Piccola’ in via Cavalieri di Malta con orario 18.00-19.30. Il prossimo appuntamento è fissato per lunedì 27 novembre, data in cui i componenti del gruppo condivideranno le riflessioni e le impressioni scaturite dalla lettura dei libri dell'autore Mauro Corona.

L'assessore alla Cultura, Giacomo De Vai, commenta : "Un gruppo di lettura offre occasioni per confrontarsi, per ascoltare opinioni diverse dalla propria, per leggere autori e libri che altrimenti non si sarebbero mai letti ed è inoltre un'occasione per socializzare incontrando persone che condividono la stessa passione. La lettura può così trasformarsi da un'attività ‘in solitaria’ a un piacere condiviso, che arricchisce e moltiplica le prospettive e facilita lo scambio e l'ascolto. Auspichiamo che questo gruppo diventi una realtà viva, con la quale collaborare nell'organizzazione di eventi culturali".

Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti : Biblioteca civica G. D'Annunzio 0184-688730; Servizio Turismo e Cultura Comune di Ospedaletti – Dott.ssa Vanessa Donzelli 0184 6822339 oppure consultare le pagine Facebook e Instagram del gruppo di lettura