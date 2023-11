Presentato alla Camera il Master Specialistico sull'Intelligence e la Sicurezza Nazionale e internazionale del Prof. Marco Bacini e del Gen. Nicolò Pollari

Si è svolta la presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati la Conferenza “Intelligence per la Sicurezza Nazionale e Internazionale, l’importanza della diffusione della Cultura dell’Intelligence e della Cyber Sicurezza per le nuove sfide globali”. La Conferenza è stata l’occasione per lanciare il Master Specialistico “Intelligence per la Sicurezza Nazionale e Internazionale” diretto dal Prof. Gen. Nicolò Pollari (già direttore del Sismi e Consigliere di Stato) e dal Prof. Marco Bacini, in collaborazione con la School of Management dell’Università LUM.

Dopo un lungo periodo di preparazione è stato strutturato questo nuovo percorso formativo, unico nel suo genere, sull'Intelligence e la Sicurezza Nazionale, e che partirà a breve. In un contesto globale in cui la Sicurezza Nazionale e internazionale è sempre più minacciata da attacchi terroristici, guerre, spionaggio e minacce informatiche sempre più sofisticate, l’obiettivo è quello di formare una nuova generazione di professionisti in grado di agire in maniera preventiva e predittiva sulle problematiche socio-politiche e geo-economiche, garantendo la stabilità, la prosperità e la sicurezza delle nazioni e delle aziende, in un panorama globale sempre più sfaccettato e multidimensionale.

L'attuale scenario internazionale vede una ridefinizione del potere degli Stati, messo in discussione sia da multinazionali finanziarie che da organizzazioni criminali. In questo contesto, il percorso formativo si propone di fornire elementi di conoscenza approfondita, interdisciplinare e pratica, affrontando tematiche cruciali come l'intelligence industriale, economica e finanziaria, la cybersicurezza, ma anche le metodologie d'intelligence operative. E soprattutto si propone di diffondere la Cultura dell’Intelligence e della Cyber Sicurezza.

La Conferenza, è stata l’occasione per un tavolo di discussione su temi oggi molto caldi, moderata dal giornalista Gabriele Carrer, si è aperta con i saluti istituzionali dell’On. Luca Squeri da sempre molto attento ai temi della sicurezza, per proseguire con gli interventi del Prof. Marco Bacini direttore del Master, di Federica Dieni già vice Presidente del COPASIR, Angelo Tofalo già Sottosegretario di Stato alla Difesa e Componente del COPASIR, Serafino Sorrenti Chief Innovation Officer della Presidenza del Consiglio, Pietro Di Maria Cyber Intelligence Director e ceo mAiLBi Partners (part of Meridian Group)

“Il contesto internazionale attuale è contraddistinto dalla disponibilità di un’ampia quantità di informazioni di vario genere e allo stesso tempo da scenari sempre più complessi, meno definiti e interconnessi, che comportano tanto a livello pubblico, quanto a quello privato, nuovi rischi e nuove esigenze di sicurezza. Per questa ragione è vitale avere professionisti in grado di reperire, gestire, elaborare ed analizzare le informazioni al fine di orientarsi nel proprio contesto operativo, che sia istituzionale o privato e comprenderne la continua evoluzione”, dichiara il Prof. Bacini.

Per questi motivi Enti Pubblici, Forze dell’Ordine, Forze Armate, Governi e Aziende cercano sempre più profili professionali in grado di organizzare e gestire l’attività di intelligence attraverso una serie di strumenti e metodologie operative che vanno dalle forme più tradizionali d’intelligence, ma pur sempre efficaci, ai più moderni strumenti informatici delle nuove tecnologie digitali.

Il Master Specialistico sull'Intelligence e la Sicurezza Nazionale accoglie sia giovani talenti desiderosi di intraprendere una carriera nel settore della sicurezza, sia professionisti provenienti dalla Pubblica Amministrazione o dal mondo economico-industriale, desiderosi di aggiornarsi in linea con gli standard nazionali e internazionali più avanzati. Il programma accademico offrirà insegnamenti multidisciplinari teorici e pratici, e gli studenti avranno l'opportunità di immergersi in un ambiente di apprendimento stimolante e all'avanguardia, collaborando con professionisti provenienti anche dal Comparto.

“Il periodo attuale richiede una risposta tempestiva e adeguata alle sfide emergenti, ed è proprio attraverso una formazione di eccellenza che si potrà affrontare il futuro con fiducia, preparando una generazione di esperti pronti a proteggere le nostre società e il nostro Paese”, conclude il Prof. Bacini.