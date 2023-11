Bordighera: deviazioni al traffico cittadino per lavori di una società di telefonia

Il Comune di Bordighera informa che, per consentire un nuovo allaccio alla rete esistente a cura di Fastweb, mercoledì 29 novembre saranno istituiti dalle 9.00 alle 17.00, nel tratto interessato dai lavori nei pressi di via Vittorio Emanuele 153:

il senso unico alternato regolamentato da movieri;

il senso unico direzione mare – monti in Corso Italia, nel tratto compreso fra Via Vittorio Emanuele e Corso Europa;

il senso unico direzione mare – monti in via Roma con obbligo di svolta a destra.