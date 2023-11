Il sushi floreale dell'Agraria di Sanremo vince al Festival Orientamenti di Genova

La particolarità delle composizioni floreali realizzate dalle due ragazze ha conquistato la giuria nell'ambito della competizione legata al settore. Ranuncoli, anemoni e garofani, messi a disposizione dal Mercato dei Fiori di Sanremo, sono state le materie prime usate dalle studentesse dell'Agraria. Fantasia, estro e professionalità nella valorizzazione dei fiori, hanno conquistato gli sguardi e i voti. Composizioni libere purchè ispirate al tema di questa edizione: Dream. Il sushi floreale è stata una idea vincente che ha saputo coniugare contemporaneità e immaginario in una forma insolita per i fiori. Un riconoscimento è andato anche agli altri partecipanti, la scuola Marsano di Genova.

"Siamo davvero entusiasti per questo premio - ci racconta la professoressa Crespi - Il palco offerto dal Festival Orientamenti ha acceso i riflettori sulla nostra scuola mostrando a tutto il pubblico presente l'alto livello raggiunto dalle due giovani studentesse. Dietro questo risultato c'è un lavoro importante e una esperienza maturata in questo campo. Non dimentichiamo anche la partecipazione durante lo scorso Sanremo in Fiore quando le loro creazioni sono state tra le protagoniste della manifestazione con le composizioni allestite dentro al Forte di Santa Tecla".

"Oggi festeggiamo grazie anche al supporto ricevuto. - sottolinea - Un grazie quindi alla nostra dirigente, la dott.ssa Maria Grazia Blanco così come alle istituzioni, l'assessore del Comune di Sanremo Sara Tonegutti e il Mercato dei Fiori che ci ha fornito i fiori. Le ragazze che si sono impegnate molto e hanno trasmesso il loro entusiasmo e la loro creatività attraverso le composizioni. È stata una bella occasione per loro per confrontarsi e interagire con studenti di altre scuole della regione all'interno di un Festival come Orientamenti così importante per il futuro dei giovani".

"Torniamo a casa soddisfatte. Sono risultati come questo che dimostrano l'alto livello di preparazione offerto dall' Istituto Ruffini Aicardi, all'indirizzo di agraria stimoliamo conoscenza, apprendimento, curiosità e creatività. Oggi più che mai l'Istituto con i suoi percorsi formativi si apre al futuro guardando alle nuove professioni più richieste dal mercato, come il flower designer. Anche per questo ricordiamo che il 3 dicembre apriremo le porte della nostra scuola. Sarà l'occasione per scoprire la nostra offerta formativa" - conclude la professoressa Crespi.