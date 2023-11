Il pilota dianese Luciano Carcheri con Fabrizia Pons alla Dakar: la presentazione al Casinò

Il pilota dianese Luciano Carcheri e la sua navigatrice Fabrizia Pons, più volte sul podio del mondiale rally negli anni ’80 con la campionessa francese Michelle Mouton, hanno presentato oggi, davanti al Casinò di Sanremo, la loro partecipazione alla Dakar, il rally più duro e impegnativo al mondo, portando a dodici il numero delle sue gare.





In questa nuova edizione il pilota dianese sarà affiancato dalla navigatrice Fabrizia Pons, campionessa mondiale rally, che vanta un importante palmares alle spalle. La gara partirà da Alula, in Arabia Saudita, il 5 gennaio e terminerà a Yanbu, il 19 e sempre in territorio saudita.

L’equipaggio prenderà parte alla gara con una vettura Isuzu Vehicross del 1999 nella categoria Dakar Classic, che comprende tutte le auto che hanno fatto la storia del rally. Si tratta di una categoria nata da pochi anni che percorre un percorso leggermente diverso dalle altre auto e che vuole mettere in risalto la vera essenza del rally nato dall’idea di Thierry Sabine: mettere a dura prova uomini e mezzi in una sfida giornaliera contro le asperità del terreno, la fatica, la navigazione con auto di serie che con molti imprevisti e difficoltà cercano di arrivare al tanto agognato traguardo.

Anche in questa edizione, saranno supportati dal Team Tecnosport come logistica ma prevalentemente faranno tutto in autonomia sia in gara che in assistenza. Al via di questa nuova edizione ci saranno oltre 300 iscritti nelle varie categorie auto, moto e camion con presenze di piloti e team provenienti da tutto il mondo.