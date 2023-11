Sanremo: scassinato bagno pubblico sulla ciclabile, ladri portano via magro bottino

A Sanremo ladri in azione contro i servizi igienici pubblici di Amaie Energia. Qualcuno ha manomesso il bagno sulla pista ciclabile all'altezza di corso Marconi, per portarsi via l'incasso, di appena 14,10 euro. Un magro bottino per il ladro un danno economico ben più grave per Amaie Energia e per l'intera comunità che non potrà usufruire del servizio per qualche tempo. Dalla società assicurano che il wc tornerà ad essere agibile il prima possibile.