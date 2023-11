Ospedaletti: i bambini della scuola De Amicis hanno partecipato alla Giornata Nazionale dell'Albero

Anche i giovani studenti della Scuola "De Amicis" di Ospedaletti hanno celebrato la Giornata Nazionale dell'Albero. Come ormai tradizione, l'evento è stato organizzato dal Comune di Ospedaletti e dalla Protezione Civile cittadina, in collaborazione con il corpo docenti della Scuola.



Quest'anno è stata scelta, quale zona di piantumazione, la terrazza antistante il plesso scolastico, appositamente predisposta dai giardinieri comunali, che è stata arricchita di 6 piante di agrumi suddivisi in 2 limoni, 2 aranci e 2 bergamotti, di diversa misura, ciascuna delle quali è stata piantata e concimata da ogni classe del plesso scolastico. La festa, tenutasi giovedì 23 novembre, è stata introdotta da un momento di formazione curato da Valentina Borgna, guida naturalistica e da Marco Macchi, guida storico-naturalistica, sul significato e sull' importanza storica e naturale degli agrumi sul nostro territorio, che ha catturato l'interesse e la curiosità dei bambini.



L'evento è stato poi caratterizzato dall'esposizione dei lavori svolti dalle varie classi della scuola. Hanno partecipato all'evento, in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale, il Sindaco di Ospedaletti Daniele Cimiotti e il Parroco don Michele, che ha benedetto le piante fornite dall'Ufficio Ambiente del Comune. In un clima seppur semplice e di festa, i ragazzi hanno vissuto un momento dedicato alla natura, impegnandosi in prima persona nella conoscenza e nella cura del verde e dell'ambiente, con l'assaggio di una buona focaccia appena sfornata offerta dalla Protezione Civile di Ospedaletti.