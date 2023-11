Ventimiglia: problemi al cimitero di Roverino, l'assessore Calimera risponde al Partito Democratico

“Nell’ultimo periodo sono stati eseguiti diversi e molteplici interventi di ripristino all’interno del civico cimitero di Roverino. L’ascensore, in particolare, di cui si lamenta il mancato funzionamento, è stato riparato attraverso la sostituzione del quadro di comando per complessivi euro 10.000”. Sono le parole dell’Assessore ventimigliese Domenico Calimera, in risposta al Partito Democratico (QUI).

“E’ stato predisposto inoltre – prosegue - un meccanismo di sicurezza che consenta, tramite appositi e moderni sensori, di evitare che l’ascensore possa andare in corto circuito a causa di infiltrazioni d’acqua mai risolte dalle precedenti amministrazioni. Come già comunicato, peraltro, è già allo studio di questa amministrazione il progetto per addivenire ad una completa canalizzazione delle acque piovane per evitare il ciclico ripetersi di questo disservizio. Sicuramente, con la nuova programmazione, interverremo anche sulla facciata esterna. Non corrisponde al vero la notizia per la quale i bagni sarebbero in stato di completo abbandono. Indubbiamente abbisognano di interventi di manutenzione è sarà nostra cura procedere in tal senso”.

“In riferimento alle misure di sicurezza – termina Calimera - ravvisiamo un evidente atteggiamento schizofrenico da parte degli esponenti del Partito Democratico: mesi fa si sono lamentati delle guardie giurate poste a doveroso presidio del civico cimitero per evitare l’ingresso incontrollato e ingiustificato di migranti all’interno del luogo sacro, mentre adesso ne lamentano l’inadeguatezza e l’insufficienza. Sarebbe opportuno fossero più coerenti con se stessi e ci lasciassero lavorare, considerato che ci siamo insediati appena qualche mese fa e con un bilancio ancora da approvare”.