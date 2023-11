Taggia: ospedale unico, da Progettiamo il Futuro "20 milioni per compensare la popolazione"

“Abbiamo appreso dal Sindaco, durante il Consiglio comunale di ieri sera, che ‘La migliore compensazione per la nostra comunità è ospitare l'ospedale unico sul nostro territorio’. Crediamo invece che per tale opera, che riteniamo necessaria, avrà un impatto straordinario sul territorio e l’economia del Comune di Taggia ed atteso l'investimento di oltre 400 milioni di euro, debba essere previsto un ampio portafoglio di compensazione di almeno 20 milioni di euro”. Interviene in questo modo il gruppo ‘Progettiamo il futuro’ di Taggia, all’indomani del Consiglio comunale.

“Ci attendiamo che in cambio, la nostra comunità, riceva quale ‘risarcimento’ - prosegue - un insieme di opere ed interventi sul nostro territorio: un Polo Universitario della Facoltà di Medicina, Corsi di Scienze e Professioni Sanitarie, un Centro Congressi, anche prevedendo l’utilizzo e la riqualificazione di zone in stato di degrado ed abbandono come, ad esempio, il Palazzo Spinola. Una nuova visione di paese, di sviluppo economico, sociale e culturale, a totale ed esclusivo beneficio delle generazioni future”.

“Garanzie e progetti che – termina il gruppo - incredibilmente, Il Sindaco e l’Amministrazione non hanno neanche voluto considerare, approvando la variante senza prevedere un accordo di programma con le indispensabili compensazioni per la città”.