Imperia: udienza preliminare per la retata del dicembre scorso a Ventimiglia, pochi gli imputati in aula

Si è svolta questo pomeriggio, in tribunale ad Imperia, l’udienza preliminare in relazione alla retata eseguita dalle forze dell’ordine nel dicembre del 2022, tra la stazione ferroviaria e le vicinanze di una scuola a Ventimiglia.

Dieci gli imputati alla sbarra, dei quali solo quattro in aula mentre sei sono risultati irreperibili. Di questi, un nigeriano difeso dall’avvocato Ugo Fogliano. Il legale, visto che in aula era presente solo la traduzione in francese e la lingua del suo assistito è l’inglese, ha presentato una eccezione, chiedendo la nullità degli atti processuali. Il giudice ha accolto l’eccezione e, quindi, se ne riparlerà alla prossima udienza.

Gli altri imputati presenti in aula hanno chiesto il rito abbreviato e, quindi, l’udienza è stata rinviata a gennaio per chi ha chiesto l’abbreviato e a marzo per gli altri.