Ventimiglia, al via il concorso 'Natale in vetrina 2023'. Agosta: "L’allestimento dovrà avere i colori del proprio sestiere"

A Ventimiglia prende il via il concorso “Natale in vetrina 2023”, volto a premiare l’allestimento natalizio delle vetrine delle attività commerciali che tenga conto non soltanto dell’aspetto estetico, ma di una serie di elementi, quali ad esempio il rispetto della tradizione, il valore artistico e qualitativo delle merce esposte, l’illuminazione, l’eleganza, la creatività, la cura dei dettagli e l'eco-sostenibilità dei materiali utilizzati. Lo annuncia il vicesindaco Marco Agosta.

“Allestiremo un concorso dove premieremo la vetrina natalizia più bella. Fin da subito ho cercato di instaurare un dialogo utile e costruttivo, tra esercenti, associazioni di categoria ed amministrazione per migliorare la nostra città. Ventimiglia ha, infatti, bisogno di un impulso commerciale concreto e, solo grazie alla collaborazione, sinergia e partecipazione da parte di tutte queste realtà, sarà possibile raggiungere gli obiettivi che, insieme, ci prefiggeremo" - fa sapere il vicesindaco e assessore al Commercio Marco Agosta - "Il regolamento del concorso prevede che bisogna abbellire la vetrina natalizia con i colori del proprio sestiere di appartenenza in base alla localizzazione in città. Lo scopo è quello di infondere il senso di appartenenza ai sestieri cittadini, per sentirsi sempre più parte di una comunità".

A fini della premiazione, un altro elemento, di cui la giuria tecnica terrà conto, sarà il numero di reazioni positive (like), espresse dagli utenti, sulle fotografie pubblicate in un apposito album inserito nella pagina Facebook del comune di Ventimiglia. Le migliori dieci vetrine si aggiudicheranno i tre premi finali consistenti in targhe ricordo. “La nostra amata città – aggiunge l’assessore al Turismo e Manifestazioni Serena Calcopietro - potrà dunque essere visivamente identificata in un’atmosfera magica e i nostri cittadini sentirsi protagonisti della costruzione di questa rinnovata immagine che concilia le aspettative turistiche della città con quelle del più tradizionale settore del commercio. Auspichiamo in un’ampia partecipazione per far tornare Ventimiglia sempre più turistica e commerciale".