Sopralluogo al Ferrotel di Ventimiglia per allestire il PAD: “Evitare lo stazionamento dei migranti nella città”

La Prefettura di Imperia, insieme a Rete Ferroviaria Italiana, prosegue nel proprio lavoro per l'apertura del Ferrotel da adibire a Punto di Accoglienza Diffusa (PAD). Ieri è stato effettuato un sopralluogo con Maria Grazia Pepe e Alessia Alberti per la Prefettura, Diego Capoano per RFI insieme ad altri funzionari della Rete Ferroviaria Italiana. Presente anche il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Amedeo Pappalardo con il vice comandante Alessandro Giribaldi.

“Il sopralluogo è servito ad individuare gli interventi di carattere tecnico e strutturale che interesseranno l’edificio - dichiarano dalla Prefettura - anche per effettuare la valutazione economica dei costi necessari per adibire il primo piano della struttura a Punto di Assistenza Diffusa. In tale direzione RFI ha manifestato la massima disponibilità a produrre, in tempi brevi, il quadro economico e dare così sollecito avvio ai lavori necessari. L’immobile, che si presenta in buone condizioni, necessita in particolare dell’ammodernamento dell’impianto elettrico per la messa a norma nonché di altri lavori per consentire la realizzazione, al piano terra, di sale dedicate al personale della Polizia di Stato”.