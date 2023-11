Sanremo: approvati dalla Giunta i criteri per gli sgravi della Tari, stanziato fondo da 350mila euro

Sono stati approvati i criteri per la formulazione della graduatoria del bando per gli sgravi Tari a beneficio delle famiglie più numerose meno abbienti.

Come già preventivato lo scorso maggio, l’amministrazione Biancheri ha infatti predisposto un fondo da 350.000 euro destinato ad un bando per agevolazioni Tari 2023 per le famiglie più numerose. Il bando sarà pubblicato entro il 30 novembre e le domande potranno essere presentate dal 1° dicembre al 15 gennaio prossimi.

Per fare domanda di sgravio per la Tari ed accedere alla graduatoria occorre disporre di un ISEE 2023 ordinario, o corrente nei casi previsti, in corso di validità, del nucleo familiare effettivo non superiore a euro 30.000.

L'agevolazione consisterà nel riconoscimento di uno sgravio per i residenti con nuclei familiari numerosi intestatari di un'utenza Tari 2023 in categoria ‘abitazione di residenza’ con 3 o più occupanti ed in regola con i versamenti Tari dovuti fino all'anno 2023, con i seguenti parametri:

- contributo pari al 10% della Tari 2023 per i nuclei familiari con 3 occupanti;

- contributo pari al 15% della Tari 2023 per i nuclei familiari con 4 occupanti;

- contributo pari al 20% della Tari 2023 per i nuclei familiari con 5 e più occupanti.