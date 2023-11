Pasticcieri e pasticcerie d’Italia, conferma il riconoscimento per la Pasticceria ‘Dulcis in fundo’ di Vallecrosia (video)

A livello nazionale sono 650 le insegne incluse nell’edizione 2024, con 60 novità. La corona resta a Iginio Massari, genio indiscusso e riferimento della pasticceria italiana in tutto il mondo, sempre attuale e capace di dettare mode e tendenze, cui vanno le Tre Torte d’Oro. Pasticceria Veneto, a Brescia, è la migliore in Italia da mezzo secolo. 31 sono le eccellenze che ottengono il massimo riconoscimento delle Tre Torte; e 5 sono i premi speciali assegnati.



Se la guida Michelin usa le stelle per classificare i ristoranti, la prestigiosa guida delle Pasticcerie del Gambero Rosso utilizza il simbolo delle Torte. E per il prossimo anno anche in questo campo il Ponente ligure si fa notare con produzioni d’eccellenza e artigiani di grande professionalità e competenza. Insomma il 2024 nasce non solo all'insegna delle stelle della ristorazione, ma anche delle torte.



Sono 17 le insegne selezionate in Liguria nella guida Pasticcieri e Pasticcerie d’Italia 2024, 13° edizione della guida del Gambero Rosso.



Nella nostra regione sono numerose le insegne, sulle 17 totali, che si posizionano vicine con le Due Torte (10) e sono 7 quelle che hanno meritato Una Torta. Predominio netto di Genova e una proposta definita “molto interessante” a Sarzana.



La comunicazione ufficiale è arrivata direttamente dal Gambero Rosso, che ha confermato per il secondo anno il laboratorio di Vallecrosia Dulcis in fundo di Luca Brancato fra le migliori pasticcerie d’Italia e lo ha premiato con il riconoscimento dell’ambitissima “Torta”.



Il Gambero Rosso nella sua recensione scrive di Dulcis in fundo di Vallecrosia: “E’ un’insegna in crescita quella gestita da Luca Brancato. La filosofia produttiva continua a muoversi su una traiettoria che guarda in avanti senza dimenticare il passato, con dolci di concezione moderna realizzati con prodotti di territorio e materie prime di stagione, e con alcune ricette della tradizione che entrano in scena al fianco di creazioni e rivisitazioni ispirate da fantasia e originalità. Ampia e ben eseguita la produzione di mignon, con pezzi classici e altri più ricercati. Quindi monoporzioni e torte, dalla Sacher a quelle stratificate in sapori di stagione. Dolci tipici, come il pandolce genovese, la stroscia e i baci. E poi grandi lievitati, creazioni di cioccolato, belle composizioni per le ricorrenze e passione per la vasocottura e il sottovuoto.



Questo il commento a caldo di Luca, dopo aver appreso della riconferma del premio: ”La guida più dolce d'Italia ci ha riconfermato 𝙪𝙣𝙖 𝙩𝙤𝙧𝙩𝙖 𝙂𝙖𝙢𝙗𝙚𝙧𝙤 𝙍𝙤𝙨𝙨𝙤 per il 2024. Fa piacere sapere che passione, dedizione e ricerca traspaiano dal nostro lavoro. Ringraziamo anche tutti i nostri clienti che apprezzano quotidianamente i nostri prodotti e il nostro staff, senza la cui collaborazione, tutto ciò non sarebbe possibile. Un grazie particolare a mia moglie che il sacrificio lo vive in prima persona.



Continua Brancato: “È un risultato importante per me e per la mia attività. Quando ho iniziato questa attività quattro anni fa, non avrei mai immaginato di raggiungere un riconoscimento così importante. Siamo in due pasticcerie ad avere la torta in provincia di Imperia e questo è un ulteriore motivo di orgoglio per me e per tutti i miei collaboratori. Un premio che giunge dopo anni di sacrifici ed impegno, superando anche un periodo complicato e difficile come quello della pandemia, seguito dalle difficoltà della crisi energetica e dell’aumento delle materie prime. La nostra scelta di privilegiare la qualità senza mai scendere a compromessi è stata vincente. Grazie, grazie per la bella recensione in cui ci identifichiamo”.



“Dietro ogni laboratorio, dichiara Luciano Vazzano Direttore di CNA Imperia, ci sono tante storie tutte da scoprire, come quella di Dulcis in Fundo di Vallecrosia dell’artigiano pasticcere Luca Brancato di cui vi riproponiamo questa video intervista realizzato da noi.



Facciamo i complimenti al nostro associato Luca Brancato per essere stato riconfermato nel prestigioso elenco del Gambero Rosso: un riconoscimento importante che premia lavoro, passione e dedizione”.



Video: